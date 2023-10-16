الطقس اليوم | أمطار متوسطة على هذه المناطق بينها مدن بالوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الاثنين، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

من المتوقع، أن يشهد الطقس اليوم، سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.



وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:-



القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فأن الظاهرة الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.