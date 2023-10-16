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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

احذر| رائحة السمك في منزلك قد تنذر بانفجاره.. تيكتوكر تروي قصتها!

صدى البلد

كشفت التيك توكر الأجنبية كلوديا أندرسون، عن معاناتها مع رائحة كريهة تشبه رائحة السمك في غرفة نومها لبضعة أسابيع لكنها صدمت عندما علمت أنه يُعد إنذارًا بالانفجار لابد من التنبه إليه في الوقت المناسب.

ونشرت كلوديا على حسابها الشخصي على موقع التيك توك فيديو تشرح فيه معاناتها ، حيث أنها أصيبت بالذهول عندما اكتشفت أن هناك سببًا شريرًا وراء الرائحة المريبة في غرفة نومها، وشعرت بالارتياح عندما تمكنت أخيرًا من حل اللغز.

التيك توكر الأجنبية كلوديا أندرسون

ليست سباكة

وبحسب موقع ديلي ستار البريطاني، ظنت كلوديا في البداية أن الرائحة الكريهة التي تشبه رائحة السمك في غرفة نومها تظهر بسبب عيوب في السباكة مما جعلها تغير جميع المواسير المتعلقة بها في حمام غرفة نومها قائلة " قمت بإزالة المنحنى على شكل حرف Uمن الحوض، وتأكدت من أن المرحاض نظيف للغاية، وقمت بتنظيف فتحة التوصيل في الدش... كل شيء، لكن الرائحة لا تزال باقية."

حريق كهربائي

ظلت كلوديا في حيرة من أمرها بشأن سبب رائحة السمك التي تشعر بها وزوجها دائمًا في غرفة نومها، فلجأت ىإلى موقع جوجل لمحاولة تفسير اللغز، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور، وحينها اكتشف الصدمة بأن هذه الرائحة قد تكون إنذارًا بخطر حريق كهربائي!.

زقالت كلوديا في لقطاتها على تيك توك أنها حينها راسلت صهرها على الفور حيث أنه كان يعمل كهربائيًا وأكد لها هذه المعلومة مشيرًا إلى ضرورة التحقق من الكهرباء في المنزل. 

اتصلت كلوديا بوالد زوجها الذي يعمل كهربائيًا أيضًا وبالفعل جاء إلى منزلها وألقى نظرة على الكهرباء واكتشف أن هذه الرائحة كانت إنذارًا لخطر حريق كهربائي بالفعل.

سلك مفصول وبلاستيك ذائب

أظهرت كلوديا الأسلاك الإشكالية في مقطع TikTok الخاص بها وقالت وهي تشير إلى صندوق الكهرباء: "هذا متصل بالحمام الداخلي الخاص بنا وهناك غرفة نومنا. لذلك في كل مرة دخلنا إلى هناك، كنا نقول، "هذه رائحة السمك"، لكنه في الواقع كان هناك سلك تم فصله ويذيب البلاستيك الموجود داخل المقبس." وأعرب عن سعادتها باكتشاف السبب في الوقت المناسب قبل أن تشتعل النيران في منزلها.

الأسلاك الإشكالية في صندوق الكهرباء الخاص بمنزل كلوديا

تفاعل الكثيرين مع الفيديو الخاص بكلوديا وأعرب بعضهما عن تعرضه لنفس الموقف وقال أحدهم أن منزله اشتعل بالفعل لنفس السبب. كما أشار آخرين إلى حسن حظ كلوديا باكتشافها الخطر في الوقت المناسب.

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