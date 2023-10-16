خطيرة جدا.. أمجد الحداد يكشف أعراض الأنفلونزا والبرد وكيفية الوقاية منها

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، كيفية الوقاية من العدوي فى المدارس، قائلا: إن الشخص لا يستطيع التمييز بين الأمراض التنفسية، وتبين له الأعراض أنه دور برد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من فيروسات البرد والأنفلونزا وكورونا.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن أعراض الأنفلونزا تصل فيها الحرارة إلى 40 وتكسير شديد فى العظام ومشاكل تنفسية، كما أن لها نسب وفيات عالمية حيث تؤدي إلى إلتهابات رئوية، ولها نسب وفيات مثل كورونا على مستوي العالم، على عكس أعراض البرد وهي الزكام والرشح وحرارة الجسم دافئة أو درجة متوسطة وإحتقان وكحة.

وتابع الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: “الأم تعتقد أن الطفل أخذ تطعيم الأنفلونزا اذا هو أمن من الأعراض الأخري، إلا أن التطعيم موجه فقط للأنفلونزا، وهي أخطر من البرد، وبالتالي نعطي حماية من فيروس قد يكون خطير”، لافتا إلى أن فصل الخريف أسوء من الشتاء من ناحية العدوي التنفسية، من ناحية إضطراب درجات الحرارة وما بين وجود تجمعات، ولهذا العدوي التنفسية تنتشر بين الأطفال فى المدارس.

ونصح لتجنب العدوي، بأخذ لقاح الأنفلونزا لتقليل المضاعفات، وعدم نزول الطفل فى حال عدوته بالمرض من أجل العدوي المدرسية.