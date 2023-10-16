استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 16 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 16-10-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 32.3152 جنيه، والبيع 32.4696 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 37.3244 جنيه، والبيع 37.5074 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.4962 جنيه، والبيع 22.619 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.3333 جنيه، والبيع 4.3537 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.8079 جنيه، والبيع 2.8272 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7863 جنيه، والبيع 2.8046 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.0569 جنيه، والبيع 34.2359 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.5507 جنيه، والبيع 20.6548 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.3694 جنيه، والبيع 19.5188 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 16 اكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 16-10-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 98.6905 جنيه و 99.7801 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8346 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1361 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4574 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4691 جنيه للبيع.