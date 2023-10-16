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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

69 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-10-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 16 اكتوبر 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

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أسعار الدواجن اليوم


سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء  65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم


سجّل سعر البيض الأبيض 125 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 127 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19.5 و 28 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 19 و 20 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 10.5 و 11.5 جنيه. 
 

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