69 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-10-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 16 اكتوبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض 125 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 127 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19.5 و 28 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 19 و 20 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 10.5 و 11.5 جنيه.

