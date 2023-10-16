30 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة بأسعار الدواجن بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

يتابع الملايين يوميا أسعار الدواجن والبيض ، بعدما قفزت خلال الفترة الماضية ، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تراجعت الأسعار بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم من 65 جنيها في المزرعة بعد 76 و 77 جنيها قبل أيام.

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قرار حكومي عاجل

جاء تراجع الدواجن في الأسواق بعد قرار الحكومة العاجل بإطلاق مبادر خفض أسعار السلع الأساسية والتي شملت الدواجن بنحو 15 % كما أعلن رئيس الوزراء ضمن تفاصيل المبادرة التي انطلقت وبدأ تنفيذها السبت الماضي.

الدواجن

30 جنيه مرة واحدة

وشهدت أسعار الدواجن اليوم تراجعا قويا ، إذ فقد سعر كيلو البانيه نحو 30-50 جنيها على حسب المنطقة، إذ أنه سجل اليوم بداية من 155 جنيها حتى 170 جنيها بعد 200 جنيه في بداية الشهر الحالي في عدة محلات في بعض الأماكن.

سعر الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 69 جنيها في المحلات بعدما سجلت 82 ووصلت إلى 90 جنيها خلال الأيام الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 105- 115 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 77 - 87 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 155- 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة: 50 -55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

مستلزمات الأعلاف

وقبل أسبوعين، أصدرت وزارة الزراعة بيانا رسميا قالت فيه، إنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزى، بإجمالى، مبلغ 3.7 مليار دولار.

وكشفت وزارة الزراعة :"كميات مستلزمات الأعلاف التى تم الإفراج عنها خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2023 نحو 7.8 مليون طن".

الأعلاف

وبحسب البيان، خلال الفترة من 8- 21 سبتمبر الماضى، تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 133 مليون دولار.

وشملت الكميات المفرج عنها 175 ألف طن من الذرة بحوالى 63 مليون دولار وحوالى 85 ألف طن من فول الصويا بنحو 64 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار.

3.7 مليار دولار

وبحسب البيان الرسمي، يكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالى 3.7 مليار دولار.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجاء كالتالي :

سعر كرتونة الأحمر 115-117 جنيهات حاليا في المزرعة بعد أن كان يبلغ 128 جنيها.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 123 -125 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة الأبيض 115 جنيهات، بعدما وصل 125 جنيها.

تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بدءا من 122 جنيها للمستهلك.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيها للمستهلك.

وكانت قد أعلنت الحكومة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص، بعد أيام من العمل على قدم وساق بسرعة البرق، إذ تتعاون شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتخاد الصناعات كخلية نحل بدعم كامل من مجلس الوزراء، لخفض الأسعار بدءا من السبت الماضي.

تراجع أسعار السلع الأساسية

وكشف رئيس الوزراء عن التوافق على المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أهمية "مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية"، التي يجري تنفيذها ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

أسعار السلع الغذائية

وفيما يلي ننشر أسعار السلع الجديدة بعد التخفيض وقفا لاتحاد الغرف التجارية:

▪️ كيلو السكر يبلغ 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا و40 جنيها في بعض المناطق أي بتخفيض بنحو 13 جنيها.

▪️ الأرز الكسر 23 جنيهًا

▪️ لتر الزيت الخليط 40 جنيهًا.

▪️ كيلو الفول الصحيح المدمس 20 جنيهًا.

▪️ العدس الأصفر وأبو جبة 38 جنيهًا.

▪️ منتجات الألبان و الأجبان تخفيض 18 %.

▪️ الدواجن تخفيض بنسبة 15 %.

توفير السلع بكميات مناسبة

وكان رئيس الوزراء أعلن أنه من المقرر استهداف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ليس هذا فقط ، ولكن توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.

ومنذ الأسبوع الماضي مع بدء إجراءات تنفيذ المبادرة ، كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

وتم تفعيل قرار رئيس الوزراء فورا بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية إلى قرار تنفيذي يشمل التالي:

- البنوك تبدأ في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة .

- موانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة

- الحكومة الهندية تستثنى مصر من قرار حظر تصدير الأرز وتسمح بتصدير 250 ألف طن لمصر

- توريد الاف الاطنان من السكر الى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيها للمستهلك بعد 40

- بدأ المنتجون في ضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% إلى 25%

- لضمان وصول الخصومات الى المواطن، بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين.