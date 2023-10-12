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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يجري العمل على قدم وساق بسرعة البرق، لتنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، إذ تعمل شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية كخلية نحل بدعم كامل من مجلس الوزراء، لخفض الأسعار بدءا من بعد غد السبت.

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توفير السلع الأساسية

و أعلن رئيس الوزراء التوافق على المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى  أهمية "مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية" التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

رئيس الوزراء

أسعار مناسبة

وأشار رئيس الوزراء إلى إنه من المقرر استهداف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وما يتم اتخاذه من إجراءات، توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.

وفي هذا الصدد كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

وجدد رئيس الوزراء، خلال حديثه، توجيه الشكر لمختلف الجهات من صناع وتجار وقطاع خاص وطني، لمساهمتهم في تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها.

السلع 

ساعات من الآن

من جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية السبت المقبل خلال ساعات من الآن.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية في بيان، إن العمل بشركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية يشبه خلية النحل بدعم كامل من الحكومة.

وأوضح أن رئيس الوزراء يترجم قراره الفوري بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية إلى قرار تنفيذي يشمل التالي:

- البنوك تبدأ في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة .
- موانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة
- الحكومة الهندية تستثنى مصر من قرار حظر تصدير الأرز وتسمح بتصدير 250 ألف طن لمصر
- توريد الاف الاطنان من السكر الى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيها للمستهلك بعد 40
- بدأ المنتجون في ضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% إلى 25%
- لضمان وصول الخصومات الى المواطن، بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين.

السلع 

9 سلع 

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي : «وتشمل السلع التي سيتم تخفيضها الفول والعدس والألبان ومنتجاتها والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز»، كما تم التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

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