الحكومة: تخفيض أسعار السلع بنسبة 25% بدءا من السبت ولمدة 6 أشهر

أكد سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية، المستهدف منها هو خفض أسعار الغذائية الأساسية من 15% لـ 25% ، بداية من السبت ولمدة 6 أشهر، ثم تثبيتها.



وقال «الخشن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، إن مبادرة خفض أسعار السلع جاءت بعد مناقشات مع كافة الأطراف المعنية، مثل اتحاد الصناعات بناء على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تخفيض أسعار السلع لن يكون فى المنافذ التابعة لوزارة التموين فقط، وإنما كل المحلات والمنافذ الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية وسيتم تطبيق حد أقصى للسلع.

تطبيق إجراءات حادة ضد أى تاجر يتلاعب بالأسعار



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق إجراءات حادة ضد أي تاجر يتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن منهجية المبادرة لخفض أسعار السلع تعتمد على التعامل وفقا لآليات ومتطلبات السوق .