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موعد التطبيق ونسبة التخفيض|التفاصيل الكاملة لـ مبادرة خفض أسعار السلع

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

مباردة خفض الأسعار.. شهدت أسعار السلع خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، مما دفع الدولة لاتباع إجراءات فعالة من أجل السيطرة على الأزمة، حيث أطلقت الحكومة مباردة خفض أسعار السلع، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء التضخم وخلق حالة من التعاون والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لتعميق الصناعة الوطنية، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ مبادرة خفض الأسعار.
 

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التفاصيل الكاملة لـ مباردة خفض أسعار السلع
 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الفترة الأخيرة شهدت بعض السلع، ارتفاع وأن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من يوم الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

 

من حق المواطن معرفة سعر المنتج دون السؤال
 

ومن جانبه كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الهدف الأساسي من مبادرة خفض أسعار السلع، هو الحد من التضخم، و الهدف الآخر هو إيجاد المواطن المصري لأسرته سلعة جيدة في متناول يده و عدم استمرار زيادة الأسعار.

ونوه إلى أن القطاع الخاص وافق على تسعير منتجه، و قد حدد سعرا خاصا بالسلعة بعد التخفيض وحدا أقصى لسعره بالبيع، والذي يختلف على حسب المكان الذي يُباع به.
 

نفس السعر بجميع المحافظات 

وأوضح أن السعر المطبوع والموجود على العبوة، بجميع محافظات مصر هو نفس السعر ونفس الخصم ولا يوجد اختلاف به، مشيرا إلى أن الاستجابة من رئيس الوزراء وجميع الوزراء كانت فورية لحل مشاكل ورفع أحمال محملة على الصناعة المصرية، مؤكدا أنه ابتداءً من السبت المقبل سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على المنتجات السلعية الأساسية.

وذكر أن المواطن المصري من حقه معرفة أسعار السلع والمنتجات دون السؤال عنها، وذلك طبقا للقانون المصري.   
 

استجابة فورية

ولفت إلى أنه كانت هناك استجابة فورية من رئيس الوزراء وجميع الوزراء بإصدار قرارات فورية برفع الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر على مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها؛ هو الحد من التضخم، والهدف الآخر هو إيجاد المواطن المصري سلعة جيدة لأسرته، وفي متناول يده، وعدم استمرار زيادة الأسعار.


وفي السياق، قال الدكتور متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه فى ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم، فمنذ يناير إلى سبتمبر 2023 وصل إجمالى البضائع التى خرجت من الجمارك “الإفراجات الجمركية” إلى 55 مليار دولار، فنصف هذه الأموال تخص مستلزمات مصانع، مواد خام، والنصف الآخر للطعام والشراب والدواء والتصنيع، كما أن مبادرة خفض الأسعار هى خير دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها  على خفض السلع الأساسية للمواطنين.

 

انخفاض أسعار السلع الأساسية وتوافرها
 

وأكد، بشاي، خلال تصريحات متلفزة أن هناك جزء يتم استرداده من الفول والعدس والجبن والألبان، وتتكاتف الحكومة مع الغرف التجارية والاتحاد العام لتقليل الأسعارعلى ميزانية المواطن، حتي لا يكون هناك نقص في المستلزمات الاساسية الأيام المقبلة، مضيفا أنه كلما زادت المنافسة بين المصانع تنخفض أسعار السلع ويخلق نوع من التنافسية، كما يساعد على وفرة السلع في الأسواق.


وشدد، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على عدم التخزين للسلع بشكل كبير نظرا لتوافرها دائما  بشكل كبير في الأسواق وتوافر مخزون منها، وهذه المبادرة تعمل على التناغم بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص، فهناك سياسة حكومية تضع المواطن في أولوياتها.
 

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