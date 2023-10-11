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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

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خدمات تهمك

أسعارالذهب.. قدم موقع صدى البلد  مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 11-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، و تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2600 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2275 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1950 جنيهات للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18200 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.73 جنيه للبيع، و 32.61 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.87 جنيه للبيع، و37.74 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.05  جنيه للبيع، و99.71 جنيه للشراء .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، فيما يسود طقس حار نهارا، اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء


العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 21
الإسكندرية 28  - 21
الإسماعيلية 32 - 19
الغردقة 33 -23
أسوان 38 - 23
سوهاج 33 - 18
المنيا 31- 18
 

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام فى الأحوال الجوية، والأجواء خريفية مستقرة بمعظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تصل لـ30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الطقس نهارا خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على المحافظات الشمالية والمطلة على البحر المتوسط.

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فور غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظ أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، والأجواء تكون مائلة للبرودة خلال فترات الليل المتأخرة معظم المحافظات.

وتابعت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار تنحصر فقط فى السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وتكون خفيفة علي مطروح والإسكندرية، قد تكون متوسطة فى بعض الأماكن من شمال الوجه البحري مثل: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.
 

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