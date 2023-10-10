أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. ويوجه تحذيرا عاجلا.. تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسئول حملة أحمد طنطاوي في الخارج انسحب من الحملة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اكتشف أن هناك توجها في أحمد طنطاوي وأنه ضد هذا التوجه"، موضحا: "عبد اللطيف المهلمي، مسئول حملة طنطاوي في الخارج انسحب؛ بسبب أن زوجة أحمد طنطاوي منتقبة وهذا ليس مهم هي حرة، لكن اتضح أن عائلته لها ارتباطات بعناصر إخوانية من الخارج والداخل، ليقرر «المهلمي» أن هناك توجها من طنطاوي بشأن هذه الجماعة.



الصحة العالمية: مصر أول دولة عالميا تصل للمستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي

وجه الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية التحية والتقدير إلى مصر والرئيس السيسي، بعد مجهودات الدولة في القضاء على فيروس سي.

مصادر مصرية: الحدود ليست مستباحة.. والاحتلال مسئول عن إيجاد ممرات آمنة للفلسطينيين

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

السادات كان ثعلب ولعب بالعدو..أحد أبطال نصر أكتوبر يكشف كيف خدع السادات إسرائيل

قال العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "إسرائيل استخدموا كل أنواع الأسلحة التي تخطر على بال الإنسان والتي لا تخطر على باله"، لافتا: "استخدموا الأسلحة المحرمة دوليا".



عامل فيها عتريس..أحمد موسى لـ طنطاوي: لو ليك شعبية كنت جبت توكيلات|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد طنطاوي فوضوي، وحرض المواطنين على القيام بعمل التوكيلات الشعبية، وهذه التوكيلات غير معترف بها.

%15.. شعبة الدواجن تعلن موعد خفض الأسعار بالأسواق

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، عن تفاصيل مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء |فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من تكرار سيناريو الفوضى في 2011، مؤكدا: "لن نسمح بتكرار سيناريو الفوضى في 2011".



بيروت.. سؤالا عاجل من بسمة وهبة لأحمد الطنطاوي على الهواء

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالا عاجلا للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، عن مصادر تمويل حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



أحمد موسى يكشف مخطط ساعة الصفر وعلاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الأشقاء الفلسطينيين، بأهمية الدفاع عن أرضكم بأي وسيلة وبأي طريقة، قائلًا: «دافعوا عن أرضكم المحتلة مثلما فعلت مصر أمام الاحتلال الإسرائيلي 1973».



تمسكوا بأرضكم| أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ الفلسطينيين.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للفلسطينيين، قائلا: "رسالة واضحة محددة دافعوا عن أرضكم وتمسكوا بها كيفما شئتم ودافعوا بكل الوسائل".



مفاجأة بشأن الموقف القانوني لـ أحمد طنطاوي بعد تزوير توكيلات الانتخابات

كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوي، إن عقوبة تزوير توكيلات للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، تندرج تحت إطار الإخلال بالأمن العام، وطبقا لقانون العقوبات فهناك عاملين صاحب مطبعة ومواطنين ستوقع عليهم عقوبة تزوير التوكيلات.



من السبت المقبل .. الحكومة: تخفيضات 25 % في أسعار السلع

علق المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، على وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء والذي أعلن فيه تفاصيل مبادرة مواجهة ارتفاع الأسعار وإعلان خفض أسعار السلع الأساسية.