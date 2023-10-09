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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف مخطط ساعة الصفر وعلاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الأشقاء الفلسطينيين، بأهمية الدفاع عن أرضكم بأي وسيلة وبأي طريقة، قائلًا: «دافعوا عن أرضكم المحتلة مثلما فعلت مصر أمام الاحتلال الإسرائيلي 1973».

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تمسكوا بأرضكم| أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ الفلسطينيين.. فيديو

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لن تسمح لأحد أن يستبيح أراضيها، كما أن إسرائيل تريد تفريغ غزة من شعبها، كما أن تفريغ قطاع غزة من أهلها يعني أنه لا توجد قضية فلسطينية.

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن ما حدث في يناير 2011، يتكرر الآن، من خلال دعوات الفوضى، مين اللي اسمه أحمد طنطاوي، ولكن مصر لن تسمح بالفوضى مرة أخرى.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة لأحمد طنطاوي تتحدث عن ساعة الصفر، من أجل إحداث فوضى داخل مصر، مؤكدًا أن سيناء ليست مستباحة ولا يمكن استباحة أي شبر في مصر.

 

ولفت أحمد موسى، إلى هناك تصاعد في قطاع غزة جراء القصف الوحشي الإسرائيلي، كما أن الولايات المتحدة والغرب يدعمون إسرائيل في هذا الوقت، مشددا على الفلسطينيين بضرورة التمسك بالأرض مهما كان ثمن التضحية. 

أحمد موسى

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