أخبار مصر على مدار 24ساعة.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

أخبار مصر…أكد رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مبادرة خفض الأسعار| مدبولي: تخفيضات من 15–25 % لسلع محددة.. وإعفاء أخرى من الجمارك لـ 6 أشهر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، في حضور كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

بجهود أبنائها.. مدبولي: مصر حققت إنجازا طبيا بالقضاء على فيروس سي.. صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة تسليم مصر شهادة المستوى الذهبي كأول بلد يبلغ هذا المستوى على مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية

السيسي وأردوغان يحثان الفلسطينيين والإسرائيليين على الوقف الفوري للمواجهات والعنف

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي وبن سلمان يدعوان لوقف المواجهات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد لاستقرار المنطقة.

الصحة العالمية: نجاح مصر في القضاء علي فيروس سي إنجاز عالمي

قال الدكتور تيدروس ادحانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن نجاح مصر في القضاء علي فيروس سي انجاز عالمي كبير وفريد للغاية وهناك جهود دولية للسير علي النهج المصري في القضاء علي هذا الفيروس

محمد فايق وزير الإعلام الأسبق: "طوفان الأقصى" مرحلة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق ووزير الإعلام المصري الأسبق، إن ما حدث من تطورات للقضية الفلسطينية ممثلا في عملية "طوفان الأقصى

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تنتصر على الإرهاب في سيناء..بطولات القوات المسلحة واجهة مخططات أهل الشر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

خمسون عامًا على حرب أكتوبر..أكثر من 600 مليار جنيه لتنمية سيناء

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اشحن عدادك من تليفونك وأنت في البيت.. طرق لسداد الفاتورة

توفر وزارة الكهرباء والطاقة خدمات عديدة للمواطنين في سداد فاتورة الكهرباء تماشيا مع توجه الدولة للتحول الالكتروني ، حيث تتيح الوزارة إمكانية شحن العداد الكودي بخطوات بسيطة من الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC .

حياة كريمة تُعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة

أعربت مؤسسة حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، والذى بدوره يهدد السلام الدولي، معلنةً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

السيسي لسكرتير الأمم المتحدة: يجب العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وقف التصعيد.. الرئيس السيسي يؤكد لمستشار النمسا ضرورة دفع مسار التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من كارل نيهامر مستشار النمسا، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من حزب النور| صور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفداً من حزب النور برئاسة الدكتور طلعت مرزوق رئيس الشئون القانونية بحزب النور.

رئيس نقل الكهرباء: سحب أراضى مشروعات الطاقة المتجددة من المستثمرين غير الجادين

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه سيتم فى الأيام القادمة سحب الاراضى من المستثمرين غير الجادين فى مشروعات الطاقة المتجددة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة: السلاسل التجارية لن تحصل على أي ربح من "سلع المبادرة".. فيديو

أعلنت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، السلع التي تضمنتها مبادرة خفض الأسعار.

تعرف على السلع التي تضمنتها مبادرة خفض الأسعار.. فيديو

حددت الحكومة خلال اجتماعها ، اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، السلع التي تضمنتها مبادرة خفض الأسعار.