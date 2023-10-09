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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محمد فايق وزير الإعلام الأسبق: "طوفان الأقصى" مرحلة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية

محمد فايق وزير الإعلام
محمد فايق وزير الإعلام الأسبق

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق ووزير الإعلام المصري الأسبق، إن ما حدث من تطورات للقضية الفلسطينية ممثلا في عملية "طوفان الأقصى" وما قامت به المقاومة الفلسطينية أمر غير مسبوق من حيث التخطيط المحكم، ويمثل مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية، موضحًا أن ما حدث هو رد فعل على الاستيلاء على أراضي القدس والاستيطان ورفض فكرة إقامة دولتين وسياسات حكومة نتنياهو المتشددة التي لم تترك فرصة للفلسطينيين سوى هذا النهج.


وقال فايق -خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين اليوم الاثنين- إن "تعليقات الغرب على التطورات التي تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع تمثل ضوءا أخضر لقتل الفلسطينيين"، منتقدا "عدم إصدار مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار، كما هو معهود منه في أي صدامات مما يعكس تحيزا واضحا وعنصرية ضد العرب والفلسطينيين". 


ووجه الشكر لنقابة الصحفيين على استضافته في لقاء مفتوح بشأن مذكراته، قائلا إنها مكان عزيز يعطي صوتًا دائما لمن لا صوت له، وحظى بشخصيات عظيمة أعطت روحا للنقابة.


وتحدث خبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق، عن ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت حاليا الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورًا كبيًرا في قضية وحدة واستقلال إفريقيا، حيث وقف الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر إلى جانب القضايا الإفريقية ودول القارة ضد الاستعمار، منوها بدور مصر آنذاك في توحيد الدول واستقلالها وتأسيس المنظمات الأفريقية، فكانت منظمة الوحدة الأفريقية نواةً للاتحاد الإفريقي فيما بعد. 


وقال إنه "بتشجيع من سياسة الدولة والرئيس جمال عبدالناصر، اعتبرت نفسي جزءا من حركات التحرر الإفريقية كافة، وعملنا على التنسيق مع الدول الإفريقية، وزرعنا فكرة الوحدة الإفريقية في الأعضاء الذين أصبحوا بعد ذلك رؤساء". 


وشدد على أن إفريقيا بالنسبة إلى مصر مهمة للغاية وترجع أهميتها إلى عدة أسباب أبرزها مياه النيل، وقال "فور تولي مهمة إفريقيا عملت على التواجد بمنطقة حوض النيل وتنظيم بعثات وزيارات لدول القارة وتوفير الدعم لها خاصة في ملفات الثقافة واللغة".


وأضاف "الخلاف مع إثيوبيا حدث في فترة مبكرة، حيث وجدنا بعد 1954 خلال الفترة الانتقالية في السودان قبل الاستقلال عن مصر أن إثيوبيا عملت ضدنا وخاصة فيما يخص محاولة فصل الجنوب السوداني عن الشمال، وللأسف تم ذلك لاحقا بسبب جماعة الإخوان".


وتابع "كانت إريتريا تمثل منفذ إثيوبيا الوحيد على البحر، فعملنا على دعم اللغة العربية في إريتريا لتكون موالية لنا من خلال الإذاعة العربية".

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