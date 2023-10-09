اشحن عدادك من تليفونك وأنت في البيت.. طرق لسداد الفاتورة

توفر وزارة الكهرباء والطاقة خدمات عديدة للمواطنين في سداد فاتورة الكهرباء تماشيا مع توجه الدولة للتحول الالكتروني ، حيث تتيح الوزارة إمكانية شحن العداد الكودي بخطوات بسيطة من الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC .

ويبحث المواطنين عن تفاصيل كيفية خاصية الـ NFC .

شحن عداد الكهرباء من المنزل

لم تترك التكنولوجيا مجالا الا وحققت من خلاله استفادة كبيرة سواء من خلال التطبيقات الحديثة أو الخدمات التي تطلقها الهواتف الحديثة، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن رمز اختصار NFC إلى «Near Field Communication» وهي خدمة اتصال المدى القريب، فهي تقنية متواجدة في معظم الهواتف الذكية الحديثة، وهي عبارة عن شريحة إلكترونية متواجدة بالغطاء الخلفي للهاتف، يمكن من خلالها تحقيق اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر، وتتيح للمستخدمين إجراء معاملات آمنة وتبادل المحتوى الرقمي وتوصيل الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى إجراء مدفوعات بكل سهولة بلمسة أو على بعد بضعة سنتيمترات.

فوري وسهل لشحن عداد الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء عدة طرق لشحن عداد الكهرباء جلوبال باستخدام تطبيق sahl gtpay وmy fawry، ولشحن باقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع يمكن استخدام تطبيق «كهرباء خالص».

ربط التليفون المحمول بعداد الكهرباء

يمكن للمستهلكين شحن عداد الكهرباء، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية NFC التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول.

خطوات شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول

اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد شحنه والذي سيتم خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا.

اختر تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

تسجيل الدخول على تطبيق «سهل أو فوري أو كهرباء خالص» بحسب نوع العداد.

التأكد من أن الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالي خاصية NFC.

التأكد من أن كارت الشحن يدعم خاصية NFC، وفي حالة أن الكارت قديم يمكن استبداله من خلال التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغييره بآخر يدعم تقنية NFC.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم شحنه.

شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM

يمكن للمشترك شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM من خلال اتباع الخطوات التالية:.

الخطوة الأولى: تتم من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

الخطوة الثانية: تتم من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الثالثة: تتم من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

الخطوة الرابعة: تتم من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

الخطوة الخامسة: تتم من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

الطريقة الثانية:

كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق فون كاش:.

يمكن للمشترك شحن عداد الكهرباء عن طريق فودافون كاش بطريقة بسيطة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-اطلب #9#

- اختار دفع الفواتير.

- اختار الكهرباء.

- اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

- إدخال كود السداد الإلكتروني.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقمك السري.

- أكد الدفع.

الطريقة الثالثة :

كيفية شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري.

يمكن للمشترك شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري من خلال اتباع الخطوات التالية:.

- أفرغ الكارت بإدخاله في العداد.

- توجه لأقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.

- إدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

- أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.