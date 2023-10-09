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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلق من المتحف المصرى الكبير.. مواصفات Xiaomi 13T

صدى البلد

في احتفالية ضخمة جمعت بين عبق التاريخ وحداثة التكنولوجيا، احتضن المتحف المصري الكبير  شركة Xiaomi  للإعللن عن إطلاق Xiaomi 13T الذي يأتي بمعالج   MediaTek Dimensity 8200-Ultra وبأداء مطور قوي وعمر بطارية طويل ،الذي تم تصميمه لتحقيق كفاءة رائعة في استهلاك الطاقة باستخدام أحدث تقنية TSMC 4nm مما يتيح تحسينات في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. 

يستمتع المستخدمون بتجربة هاتف ذكي أسرع مع عمر بطارية أطول.

 عند شحنها بالكامل، يدعم هاتف Xiaomi 13T ما يصل إلى 14 ساعة من وقت تشغيل الشاشة، لذلك لا داعي للقلق بشأن طاقة البطارية عند السفر والتقاط الصور وتصوير الفيديو أو مشاهدة القنوات المفضلة أثناء التنقل اليومي.

يدعم هاتف Xiaomi 13T الشاحن بقوة 67 واط، مع خيار الشحن السريع الذي يحقق نسبة مطمئنة تبلغ 21% في 5 دقائق فقط. بالإضافة إلى ذلك، تحقق لوحة امتصاص VC المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 5000 مم 2 تبديدًا أسرع للحرارة، مما يوفر الاستخدام المستمر لساعات طويلة للمساحة الكبيرة بطارية 5000 مللي أمبير.

يأتي Xiaomi 13T مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 8200-Ultra، والذي تم بناؤه لتحقيق كفاءة طاقة ممتازة باستخدام تقنية TSMC بدقة 4 نانومتر، مما يسمح بتحسينات في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

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