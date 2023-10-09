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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد مؤلم.. أب يودع طفلته بعد استشهادها في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي|شاهد

الأب الفلسطيني حزينا
الأب الفلسطيني حزينا على وفاة طفلته

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" مقطعا مصورا لأب يحتضن طفلته الرضيعة التي استشهدت بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ويظهر الأب حاملا طفلته على كتفه ويتمتم بكلمات مودعا إياها والدموع تنسكب من عينيه وتظهر على ملابسها الدماء التي سالت منها، داخل أحد المستشفيات.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

كما دعت مصر  الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

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