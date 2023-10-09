رئيس نقل الكهرباء: سحب أراضى مشروعات الطاقة المتجددة من المستثمرين غير الجادين

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه سيتم فى الأيام القادمة سحب الاراضى من المستثمرين غير الجادين فى مشروعات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك ردا على أحد المستثمرين المشاركين في مؤتمر الأهرام السابع للطاقة وتساؤله بأن الشركات الجادة لايتم توفير أراض لها.

وأكدت "مشالي" حرص الدولة على دعم المستثمرين في مجال الهيدروجين الاخضر وخاصة الجادين منهم.

وتابعت مشالى أنه منذ اليوم الأول يتم معاملة جميع المستثمرين على أنهم جادين ويتم توفير الأراضى طبقا للشروط الموضوعة، لكن من لم يثبت جديته سيتم سحب الأراضى منه وتوزيعها على المستثمرين الجادين .

وأوضحت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هناك إقبال غير عادى على الاستثمار في مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، مؤكدة أن هناك خطوات جادة تم اتخذها فى هذا المجال من خلال تسليم الأراضي المخصصة لهذه المشروعات لبعض المستثمرين.

وأضافت مشالى أن المجلس الأعلى الهيدروجين الاخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لديه العديد من الأهداف فى مقدمتها التواصل مع القطاع الخاص لسرعة تذليل العقبات أمامهم لتسريع تنفيذ استراتيجية الدولة فى هذا المجال، موكدا أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تلعب دورا مهم فى التواصل مع المستثمرين.