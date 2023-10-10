منحة حكومية في الطريق.. وانخفاض أسعار بعض السلع في هذا الموعد

تسعي الدولة المصرية إلى تقديم كافة سبل الدعم للمرأة عبر كافة الوزرات وذلك من خلال مبادرات جديدة تعمل على مساندة المرأة واعانتها علي الظروف المعيشية.

وتقدم وزارة التضامن العديد من المبادرات والمنح التي تساهم التسهيل علي المرأة والوقوف بجانبها حيث قررت صرف 600 جنيه دعمًا نقديًا و500جنيه دعمًا عينيا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات.



500 جنيه منحة جديدة من الحكومة



ويأتي صرف دعم نقدي للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن وجهودهن في المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وتصرف وزارة التضامن دعما نقديا للمرأة بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشمل مايلي :-

- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.

- سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.

- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

- إقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً.

الجمع بين معاشين



ويمكن للسيدات الجمع بين معاشين وفق ضوابط معينة تنظم مسألة الجمع بين معاشيين، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه.

حالات الجمع بين أكثر من معاش



وهناك مجموعة من الحالات والفئات التي يمكنها الجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ـ كما تشمل حالات الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

ـ كما يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ ومن بين الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرمل حيث يمكنه الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود

تسعى الدولة إلي توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتي من بينها السكر فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ومنع احتكار التجار خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع .

تحرك فوري لخفض أسعار السكر



واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة القرارات العاجلة التي من شأنها إنهاء أزمة ارتفاع السكر التي شهدتها الأسواق خلال الأيام السابقة من خلال توفير السكر بأسعار مخفضة للمواطنين .

وتضمنت الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا انخفاض أسعار السلع، و العمل مع اتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار السلع الأساسية، وسيكون هناك تسهيلات وافراجات عن البضائع، وسيتم مواجهة كل من يتلاعب في الأسعار، وأي نوع من زيادة الأسعار لن يكون مسموح به، والدولة ستتحرك لخفض أسعار السلع الرئيسية، كما أن هناك 7 سلع سينخفض أسعارها من 15% إلى 25% السبت المقبل وفقا لإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتشمل السلع المقرر انخفاض سعرها :-

الفول.

العدس.

منتجات الألبان.

الزيت.

السكر.

المكرونة.

الدواجن والبيض.

تراجع أسعار السكر



وتراجع سعر طن السكر السائب داخل السوق المحلية إلي 30500 جنيه كما انخفض سعر طن السكر المعبأ إلى 33 ألف جنيه من مستوى 34.5 ألف جنيه.

وتتشكل السلع بين أرز وسكر وبيض مائدة إضافة إلى الجبن والعدس والفول بجانب الدواجن، والمتوقع خفض أسعارها حتى 15% خلال الأيام المقبلة، بحسب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

موعد انخفاض أسعار السكر

وتشمل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، السكر والفول ومنتجات الألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والمكرونة والعدس ومنتجات الدواجن والبيض والأرز، وتتراوح التخفيضات بين 15 و25% للسلع المحددة، وتبدأ المبادرة السبت المقبل.

وسيتم إعفاء جميع السلع التي تتضمنها المبادرة ومن بينها السكر من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وسوف تتخذ الحكومة على الفور أي قرار تحتاجه لخفض أسعار السلع.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

- سعر السكر لهذا الشهر معبأ 1 كجم سعر 13 جنيها.

- سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيها.

- أرز معبأ 1 كجم 12.60جنيه.

- سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيه.

- سعر مكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

- سعر عدس مجروش 500 جم 12 جنيها.

- سجل سعر فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

- سجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيهًا.

- سعر مسلى صناعي 800 جم 36 جنيها.

- سجل سعر شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

- سعر صلصة 300 جم 8 جنيهات.

- سعر علبة تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيها.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيها.

- سعر جبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

- سجلت جبنة تتراباك 500 جم 14 جنيها.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم 25 جنيها.

-سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

-سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

-سجل صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

-سعر لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.

- خل 5% 900 ملي 5 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

-سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

-سجل کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

-سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

-سجلت علبة مرقة دجاج سعر 6 جنيهات.

-سجلت جبن أبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.