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إلهام أبو الفتح
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تحقيقات

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مدبولي
مدبولي

ينتظر المصريين خبرا سارا بحلول منتصف الأسبوع الحالي، أي بعد ساعات من الآن، إذ قررت الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع للمواطنين هذا الأسبوع، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

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وكانت الحكومة قد رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

البنك المركزي والتموين 

وجاء الاجتماع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

أسعار السلع الغذائية

السلع الأساسية

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قبل أيام ، قال مدبولي : "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

واستعرضت الحكومة خلال اجتماعها مع القطاع الخاص  مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

غير مقبول

وعلق الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على المبادرة مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الأسعار مسبب ومبرر ولكنه غير مقبول.

أسعار السلع الغذائية

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية له قبل يومين ، أنه مبادرات مثل أهلا مدارس لتوفير السلع بأسعار مناسبة ولكنها لم تعد كافية، مؤكدا أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.

انخفاض أسعار السلع 

وأوضح عز أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع الحالي بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لن يدخر جهدا في خدمة أبناء الوطن، لافتا إلى أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض.

 

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