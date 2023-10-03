الغرف التجارية: الأسبوع المقبل موعد انخفاض أسعار السلع الأساسية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن اتجاه الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية هو تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يناير الماضي، واجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي وتجار السلع الأساسية كان بمثابة خلية نحل تعمل، مردفا: "هدفنا كان بمنتهى الشفافية كيفية خفض الأسعار".

وتابع علاء عز، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن محافظ البنك المركزي قرر باجتماع اليوم توفير الدولار لزيادة الوفرة في السلع الأساسية بالأسواق، متابعا: "رئيس الوزراء سيعلن الأسبوع المقبل عن السلع المخفضة وتنفيذ القرار".

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وأضاف، أن هناك اجتماعا غدا لوزير المالية مع غرفة الملاحة بوضع الآلية للجزء الخاص بالشركات الأجنبية، منوها بأن كل كل الإجراءات ستؤدي لخفض واضح في الأسعار يشعر به المواطن.

