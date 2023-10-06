الزراعة في أسبوع.. تحركات لضبط أسعار السلع بالأسواق وإفراج جمركي للمحاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 163، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023، الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار، كما واصلت قافلة وزارة الزراعة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء، وأطلقت القافلة حملة لطرق أبواب القرى العائدة الى سيناء، كذلك قامت لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بزيارة ميدانية إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة صرف الاسمده خلال الموسم الصيفي وكذلك متابعة الصرف من خلال منظومة كارت الفلاح ومتابعة الاسمده الوارده للجمعيات من خلال منظومة الحكومة.

وانطلقت فعاليات المدرسة الصيفية لطلاب الجامعات في دورتها الخامسة حول مصادر المياه غير التقليدية بمحطة بحوث جنوب سيناء بالتعاون بين مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومكتب التايكو التابعين لمركز بحوث الصحراء، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة : الأغنام والماعز .

وخلال هذا الأسبوع أيضا انطلقت أعمال القافلة البيطرية المجانية لعلاج ماشية صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة والقري الاكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ، كما أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان استراتجية الادارة في الفترة الاخيرة تعتمد علي التنبؤ بظهور الآفات واخذ خطوات استباقية للاستعداد لها ، حيث تقوم لجان الإدارة بتوفير المستلزمات لذلك.

بينما حصد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أربعة جوائز في مسابقة دريم لتشجيع البحث العلمي، وهذه المسابقة في مجال جودة وسلامة الغذاء في مصر لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه؛ الأوراق البحثية؛ والأفكار المبتكرة، كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المنافسة التفتيش على شركات تداول بيض المائده بمحافظات القليوبية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، لضبط السوق والاسعار..

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد العاشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر اكتوبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث احتفي هذا العدد بالذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة، كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، برنامج تدريبى لعدد من المتدربين من رواندا وذلك فى إطار التعاون بين المعمل و هيئة الطاقة الذرية، كما شارك في فعاليات ورشة عمل "الأمن الغذائى والتحول نحو إنتاج غذائى مستدام فى مصر: الحاجة إلى تحول أخضر محلى إفريقى"، فضلا عن ورشة عمل "الإتجاهات الحديثة فى المبيدات الحيوية والمنتجات البيولوجية الأخرى : الممارسات الحالية والتحديات وسبل المضى قدما فى مصر، كذلك إلقاء محاضرة تعريفية عن المعمل فى مهرجان الجبن المصرى فى نسخته الثانية، فيما، بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 6000 عينة.