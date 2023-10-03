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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. فيديو

السلع الاستراتيجية
السلع الاستراتيجية

كشف علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

 

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وقال علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كان من الضروري اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المقبول".

 

وأضاف علاء عز: "محافظ البنك المركزي أكد توفير الدولار بالسعر الرسمي للسلع الأساسية وبالتالي سيكون هناك انخفاض في تكلفة هذه السلع".

 

واستطرد علاء عز: "هناك رغبة من الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونسبة الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية سوف يعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع المقبل”.

 

وتابع علاء عز: "سيكون هناك خصم كبير في أسعار السلع الأساسية سوف يشعر بها المواطن المصري، وهناك خفض كبير في الأسعار".

 

وأكمل علاء عز: "خفض الأسعار سوف يرتبط بكافة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري ومنها الزيت والسكر والأرز ".

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