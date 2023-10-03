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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خصومات كبيرة.. الغرف التجارية تعلن موعد انخفاض أسعار السلع الأساسية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع بأفضل الأسعار للمواطن، وذلك منذ شهر يناير الماضي ومع انطلاق معارض أهل رمضان، وهناك العديد من المبادرات لتحقيق هذا الغرض.

وأضاف أمين عام الغرف التجارية، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه على الرغم من كل تلك المبادرات إلا أنها لا تصل إلى ١٠٠٪؜ من المواطنين، ولذلك فإن هناك توجها لجمع المستثمرين والتجار لبحث كيفية إزالة المصاريف الإدارية، وتوفير الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين، مشيرا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء شمل حوالي 40 من كبار المسؤولين عن كل سلعة بالسوق وتعرفنا على أسباب زيادة الأسعار وأهمية توافر السلع.
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ولفت، إلى أنه تم الإفراج عن كثير من السلع بالجمارك، فضلا عن صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء لتخفيف بعض الأعباء المالية عن السلع.

انخفاض أسعار السلع
وأردف أنه بداية من الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاضا في أسعار السلع يشعر بها المواطن بخصومات كبيرة، مضيفا أن الزيادات كانت مبررة ولكنها غير مقبولة.

ولفت، إلى أن الهدف من هذه القرارات هي أن يتمكن المواطن من توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته، والإجراءات التي تم اتخاذها تأثيرها لن يكون ع السلع الأساسية فقط بل ستطال سلعا أخرى.

اتحاد الغرف التجارية اهلا رمضان الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي الغرف التجارية

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