انخفاض 15%.. شعبة الدواجن: سعر الكيلو داخل المزارع يصل إلى 65 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار قطاع الدواجن انخفضت بنسبة 15%، وذلك وفقا لمبادر مجلس الوزراء الخاصة بخفض أسعار السلع الغذائية.

وأضاف "سامح السيد" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن سعر الدواجن وصل الآن داخل المزارع إلى 65 جنيه، بدلا من 74 جنيها، مؤكدا على أن انخفاض الأسعار مستمر ولن يقتصر فقط على توقيت المبادرة.

ولفت إلى أن سعر الأعلاف انخفض خلال الفترة الماضية، مطالبا بتقليل الحلقات الوسيطة مابين المزارع والمستهلك، حتى نتمكن من منع التلاعب في الأسعار.