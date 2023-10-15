محافظ دمياط تتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالمبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية " السكر ،الزيت ، العدس ، الفول ،الجبن ، الألبان، المكرونة والارز" بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% ، هذا إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥% وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقام اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد بعمل حملة تضمنت ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين و جهاز حماية المستهلك و هيئة سلامة الغذاء ، تفقدوا خلالها الأسواق وعدد من المحال التجارية بمدينة دمياط، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمبادرة بتخفيض الأسعار و الإعلان عنها أمام المواطنين ، كما تم التأكد من توافر السلع و صلاحيتها و جودتها للحفاظ على صحةالمواطنين..

فيما وتستمر تلك الجهود لإحكام الرقابة على الأسواق و التصدى لأى صور لاحتكار السلع الغذائية والأساسية أو المغالاة فى أسعارها، علاوة على التأكد من تطابقها للمواصفات والاشتراطات الصحية.