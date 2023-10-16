ثروت الزيني: الدواجن والبيض سلع غير قابلة للتخزين ولا يوجد بها احتكار

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه بالرغم من خروج عدد كبير من المربيين إلا أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مشددا على ضرورة حل مشاكل المربيين.

وأضاف "ثروت الزيني" خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن زيادة الانتاج وتوفير السلع سيعمل بشكل كبير على انخفاض الأسعار، ولذلك يجب معرفة مشاكل المربيين واعمل على حلها.

ولفت إلى أن الدواجن والبيض سلع غير قابلة للتخزين، ولذلك لا يوجد بها احتكار وتخزين، متابعا: معظم الشركات التزمت بمبادرة تخفيض أسعار الدواجن.

وشدد على أن أسعار الدواجن المجمدة انخفضت ووصل سعرها إلى 100 جنيه.