عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منح دراسية بالجامعات لأوائل الخريجين بمدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية

صدى البلد

أعلنت المصرية للاتصالات "وي" عن توفير منح دراسية بالجامعات المصرية لأوائل الخريجين من طلاب مدرسة "وي"  للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، وذلك استمرارا للدور الريادى الذى تقوم به الشركة للاستثمار في الموارد البشرية في مصر، وتوطين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير مسارات دراسية للمتميزين من خريجي مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية لإثراء مهاراتهم  ودعمهم بالتخصصات التي تخدم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع تحديات العصر وكذلك تلبيه احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سيتم توفير منح دراسية لحوالى 20% من الطلاب المتفوقين من خريجي مدرسة "وي"  للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر لعام 2023 وعددهم 190 خريجا؛ بواقع 20 منحة لتخصص اتصالات بالإضافة إلى  20 منحة لتخصص تكنولوجيا المعلومات بإجمالي عدد 40 منحة دراسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكليات والمعاهد المختلفة،  منها على سبيل المثال لا الحصر: جامعة السويدي للتكنولوجيا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية،  ومعهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد الألسن العالى لنظم المعلومات الإدارية.

ويتم اختيار الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية وعددهم 40 طالبا وطالبة وفق معايير تضمن إتاحة الفرصة للمتميزين منهم، حيث تم الاختيار بناءً على معايير التفوق الدراسي، ومجموع الدبلوم الفني، والتميز السلوكي والانضباطي، والشهادات المتخصصة والدورات التدريبية وعددها، بالإضافة إلى المشاركة فى الأنشطة المجتمعية والتطوعية لضمان اختيار أفضل العناصر المتميزة من الطلبة لاستكمال مساراتهم التعليمية.

وقالت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات "أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم والتعليم الفني لإعداد جيل من الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع تحديات العصر تماشيا مع خطة الدولة في التنمية المستدامة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرة إلى أن دعم الشركة للطلاب لا يتوقف عند التخرج، بل تواصل الشركة دعمها من خلال إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين لاستكمال مساراتهم التعليمية بالتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

الحكومة الإسرائيلية ترد على أنباء وقف إطلاق النار في غزة

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

ترشيحاتنا

مدة إضافية للتحويلات النقدية.. النواب يناقش تقرير مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

غزة تتعرض لإبادة .. رئيس الوزراء الفلسطيني : نحذر من سيناريو التهجير

بعد غياب 6 نجوم.. مفاجآت في تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع بودية أوزبكستان

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

العدوان على غزة.. كارثة إنسانية وبيئية بسبب جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض

بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

اكتشاف خاتم ذهبي من العصور الوسطى يحمل كتابات غامضة بإقليم إسيكس بإنجلترا

من الأجمل؟..ظهور نجمات الفن بدون مكياجةمؤخرا .. شاهد

احذر| 7 علامات تشير إلى حاجة الجسم لشرب الماء

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ