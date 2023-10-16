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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محادثاته في 6 دول بينهم مصر.. وزير الخارجية الأمريكي يعود إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، مجددًا بعد زيارة منذ 6 أيام.

وعاد بلينكن إلى إسرائيل اليوم الاثنين لإجراء محادثات حول التصعيد في غزة، بعد جولة شملت ست دول عربية كان من بينهم مصر.

ووصل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذي كان في إسرائيل يوم الخميس في زيارة تضامنية، إلى تل أبيب ومن المتوقع أن يلتقي مرة أخرى برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال أمس الأحد، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى إسرائيل مرة أخرى الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات مع قادة الكيان الصهيوني.

ووصل أمس الأحد الوزير أنتوني بلينكن إلى مصر، وذلك خلال جولته إلى الشرق الأوسط.

ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة منذ أن شنت الفصائل الفلسطينية هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الجاري، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

والتقى بلينكن في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وأضاف السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.

وكان بلينكن سافر بالفعل إلى إسرائيل بالإضافة إلى الأردن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 

وزير الخارجية الامريكي بلينكن تل أبيب التصعيد في غزة غزة

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