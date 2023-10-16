أمن القاهرة يكشف لغز عدد من وقائع السرقة ويضبط مرتكبيها| تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (عاطل- "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".. وإعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات.

وكذا ضبط (بائع "له معلومات جنائية") حال عرضه (هاتفى محمول "مجهولان المصدر") للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين ، وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتفى محمول من صاحب شركة بالإكراه وإصابته بسحجة وجرح سطحى بالوجه.. وبحوزته (سلاح أبيض "سكين").

وأرشد عن مكان تصرفه فى الهاتفين لدى عميله "سئ النية" (مالك محل هواتف) تم ضبطه وبحوزته الهاتفين المستولى عليهما، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وضبط (عاملة "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامها بسرقة (مجموعة من المصوغات) من داخل مسكن مخدومتها.. وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.