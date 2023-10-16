وزيرة خارجية فرنسا: طلبنا من السلطات الإسرائيلية تمرير المساعدة الإنسانية إلى غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية: “نحن ومصر نتشارك فى نفس القلق حول الخطر الذي يحدث حاليا بالمنطقة وهو وضع صعب، وإذا لم نفعل كل ما هو ممكن لتفادي دوامة، والمبادرة المصرية بعقد مؤتمر دولي بهذا الغرض تستحق اهتمام كل الذين ستوجه لهم دعوة للمشاركة فيها، ونحن نرحب بها، و نحن نعرف ولا ننسي فى ظروف صعبة أن السلام هو الذى سيضمن الأمن المستدام وأمن الجميع”.

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها السفير سامح شكري، وزير الخارجية: “ كررنا جهودنا وطلبنا من السلطات الإسرائيلية لكي تمر المساعدة الإنسانية إلى غزة ويجب أن تصل للمدنيين والوضع ملح وطارئ”.

وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية: “هناك إحتياجات صارخة ويجب الاستجابة لها بشكل ملح وطارئ قبل أن يتدهور وضع السكان”.