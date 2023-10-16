جامعة طيبة بالأقصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

حضر محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد وانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور المقدم محمد جمال، مدير مكتب الاتصال العسكري بجامعة الأقصر.



بدأت الاحتفالية، بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس الجامعة استهلها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والشهداء من أشقائنا في غزة، ثم رحب بالحضور، موجها التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادات المسلحة وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما هنأ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.



وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن جامعة طيبة التكنولوجية وآخر عن انتصارات أكتوبر المجيدة، ثم عرض فقرات فنية ومسرحية، وفي الختام كرم رئيس الجامعة ونائب المحافظ، الطلاب الأوائل للعام الجامعي 2022-2023.



ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر، بالبرامج الدراسية التي تقدمها جامعة طيبة التكنولوجية، خصوصا في المجال السياحي، نظرا لأن الأقصر محافظة سياحية وتحتاج إلى كوادر مدربة ومؤهلة، لافتا إلى أن محافظة الأقصر تقدم كل الدعم الذي تحتاجه الجامعة في كافة القطاعات، مؤكدا على أهمية استلهام الأجيال الجديدة لروح أكتوبر لتحقيق التميز والابتكار.



حضر الاحتفالية الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، و الدكتور محمود النوبي آدم عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، وفضيلة الشيخ محمود الطيب أحمد، مدير التعليم الاعدادي بالأزهر، ممثلا عن منطقة الأقصر الأزهرية.