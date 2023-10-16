حزب الله يدمر كاميرات مراقبة بمواقع لجيش الاحتلال على طول الحدود مع لبنان| فيديو

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أنه دمر كاميرات مراقبة في عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نشر حزب الله مقطع فيديو يظهر قناصة يدمرون كاميرات مراقبة موضوعة على خمس نقاط على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بما في ذلك نقطة خارج بلدة المطلة الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع، أعلنا اليوم الاثنين، أنهما يخططان لإجلاء المدنيين الذين يعيشون في مدن على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها في الأيام الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة للوزارة (NEMA) إنه سيتم نقل السكان إلى بيوت الضيافة التي تمولها الدولة بعد موافقة وزير الدفاع يواف جالانت على الخطة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أخطر رؤساء السلطات المحلية في المنطقة قبل تنفيذ للخطة.

وأوضح أن المستوطنات ال 28 المدرجة في الخطة هي: غاجر، ديشون، كفار يوفال، مارغاليوت، متولا، أفيفيم، دوفف، معيان باروخ، برام، منارة، ييفتاح، مالكيا، ميسغاف أم، ييرون، دافنا، عرب الأرامشي، شلومي، نتوا، ياعيرة، شتلة، ماتات، زاريت، سومرة، بيتسيت، أدميت، روش هانيكراه، هانيتا وكفر جلادي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأحد، إغلاق كافة المناطق على مسافة 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها.

وأكد: "أننا نواصل شن هجمات على جنوب لبنان في أعقاب إطلاق النار".

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل الاعلام، بتعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان بعد قصف شتولا.

وقال جيش الاحتلال إنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ثكنة عسكرية في الجليل الأعلى وقواتنا ترد بقصف مدفعي".

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن يوم الأحد، أن قوات الاحتلال قصفت منطقة إطلاق قذيفة الهاون نحو بلدة شتولا داخل لبنان.