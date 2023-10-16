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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية توجه 20 إنذاراً وتوصى بغلق 6 منشآت مخالفة.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل صحة الدقهلية أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 135 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 26 عياة خاصة  و10 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة.إلى جانب 32 مراكزاً ومعملا من بينهم 6 مراكز غير مرخص  

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أنه تم إنذار 20 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 6 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة

وأضاف فؤاد أنه تم فحص 10 شكاوى ومعاينة 19منشأة ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية محافظ الدقهلية منشأة طبية خاصة مخالفات جسيمة

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