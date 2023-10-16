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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للأغذية.. أنواع من الطعام تبقيك بصحة جيدة

الطعام
الطعام

يحتفي العالم اليوم في 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للأغذية، وذلك في إطار الدعوة لتناول الأغذية السليمة والطعام الصحي من أجل الحصول على جسم صحي خالي من الأمراض.

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وإليكم أهم الأغذية الصحية

 - المياه
اشرب من 8 إلى 12 كوب من المياه يومياً

2 - الخضروات الخضراء 
تناول الخضروات الخضراء ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، الخيارات الجيدة تشمل السبانخ والخضرة والفلفل .

3- الحبوب الكاملة 
أكل الحبوب كاملة يومياً ابحث عن دقيق القمح بأكمله، الشوفان، الشعير، الدمنة، الكينوا أو الحبوب المتعددة، لأنها مصدر جيد للألياف.

4 - الأسماك
حاول أن تأكل من اثنين إلى ثلاثة مرات الأسماك في الأسبوع والخيارات الجيدة في هذا المجال هي السلمون، السردين والتونة

الأغذية الأغذية الصحية اليوم العالمي للأغذية الحبوب الكاملة الاسماك

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