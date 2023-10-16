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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نثق في أمريكا.. السفير الفلسطيني بالقاهرة: إسرائيل تقصف المعبر وتعرقل دخول المساعدات

معبر رفح
معبر رفح

كشف السفير الفلسطيني في مصر، دياب اللوح، اليوم الإثنين، أن إسرائيل قامت باستهداف معبر رفح وتعرقل إدخال المساعدات لغزة.


وقال دياب اللوح، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز عربية" إنه "حتى هذه اللحظة لا نملك معلومات مؤكدة بشأن فتح معبر رفح"، مؤكدا أن "الذي يرفض ويمنع فتح المعبر هو إسرائيل".


وتابع: "إسرائيل قصفت أجزاء كبيرة من معبر رفح، والبوابة الفلسطينية للمعبر، والممر الفاصل بين البوابتين".

 

وشدد على أن قطاع غزة في أمس الحاجة للمساعدات.

كما أكد السفير الفلسطيني رفض مخطط إسرائيل بتفريغ قطاع غزة من سكانه ونقلهم إلى مصر.. وهذا يتناقض مع القوانين الدولية.


وأضاف: "إننا لا نثق في الإدارة الأمريكية، التي انحازت بشكل سافر إلى جانب هذا العدوان ضد شعبنا".

وأكد أنه "رغم الانقسام السياسي، نحن شعب واحد وموحد ضد العدوان المستمر".

وفي وقت سابق من اليوم، وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.


وتنتظر عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.

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