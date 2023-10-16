توقيع اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية.. صور

شهد حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية،اليوم الإثنين ، بأحد فنادق القاهرة ، توقيع مذكرة تفاهم ، وإتفاقية الفحص المهني؛ بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، فضلا عن ضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق العمل السعودي.

وقالت وزارة العمل: إن ذلك يأتي تنفيذا لبرنامج "الفحص المهني" كإختبار لقياس المهارة الذي يقوم علي فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة في العمل في المملكة ، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين ،وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الإستقرار للعامل ،حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل،وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

وأكد وزير العمل أن العلاقات المصرية - السعودية ،علاقات راسخة في أعماق التاريخ ،وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به ،في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك ،مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد إستقراراً مُستمراً ،بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة. وأوضح أن سوق العمل السعودي تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين ،وأن مصر والسعودية حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق العمل السعودي ، وغيرها من الأسواق العربية،والأجنبية،في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعليم ،وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج .

وثَمّن "شحاتة" مذكرة التفاهم ، وبرنامج الفحص المهني ، مشيرا إلي أن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل ،مشددا علي ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق العمل السعودي ، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .

ووجه الشكر ولفريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن.

من جانبه قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية: إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي مشؤرا إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية، ومشيدا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن.

وأكد أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين ؛ مشيرا إلي أن إستراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ،تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي ، موضحا أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية،ومشاريع البنية التحتية .

و تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته .

وأوضحت وزارتي العمل في مصر، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية هما الجهتين المعنيتان بتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة،ونظراً لأهمية برنامج الفحص المهني لكلا الطرفين،فقد أبرما مذكرة تفاهم في مجالات العمل اليوم بهدف التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر- الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة،وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين،والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين،وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيًا،وأنه تنفيذًا لأوجه التعاون العُمالي المتفق عليها بينهما،فقد تلاقت إرادة الطرفان على إنشاء برنامج الفحص المهني للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

وَقّع مذكرة التفاهم:المهندس أحمد بن محمد الحديثي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي السعودي المُكلّف، ورشا عبد الباسط عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومُتابعة شؤون المواطنين المصريين بالخارج بوزارة عمل مصر.

ووقع على إتفاقية الفحص المهني؛ أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة عمل مصر،وفوزان عبدالله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال،وهي "شركة سعودية مملوكة لجهات حكومية تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة السعودية " .

IMG-20231016-WA0040

IMG-20231016-WA0041

IMG-20231016-WA0042

IMG-20231016-WA0043

IMG-20231016-WA0044

IMG-20231016-WA0045

IMG-20231016-WA0046