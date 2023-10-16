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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارته لـ بكين.. مدبولي يلتقي مسئولى شركة CSCEC الصينية

صدى البلد

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مسئولى شركة CSCEC الصينية، لبحث زيادة استثمار الشركة في مصر ، وذلك على هامش مشاركته فى الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، نيابة عن الرئيس السيسي .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم ، إلى العاصمة الصينية "بكين" للمشاركة، نيابةً عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المُنعقِد في بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر الجاري، تحت شعار "التعاون عالي الجودة للحزام والطريق: معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار".

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء يو جيانهوا، وزير وسكرتير عام الحزب الشيوعي للإدارة العامة للجمارك الصينية.

ومن المُقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة إبان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

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