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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع شركة صينية.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إطاري لتطوير مطار القاهرة الدولي

صدى البلد

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة - مصر؛ بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، والتى يحضرها رئيس الوزراء، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور / تشينج زنج، رئيس مجلس ادارة شركة CSCEC الصينية.

ووقع الاتفاق كل من اللواء/ أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات -وذلك نيابةً عن / مجدي إسحاق، ممثل شركة ميناء القاهرة الجوي- و/ تشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي؛ لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر, ويهدف ذلك المشروع لتنفيذ الكثير من الأعمال التي تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتُحقق متطلباتها في المستقبل.

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