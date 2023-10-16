الأعلى للجامعات: لن يمنع الطلاب من دخول الميدتيرم بسبب عدم دفع المصروفات

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لن يتم منعهم من دخول امتحانات الميدتيرم، مشيرا إلى أنه لم يتم أيضا منعم من دخول الجامعة منذ بداية العام الدراسي .



واضاف المصدر لصدى البلد أنه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، حيث تبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، حيث الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.



وكان قد حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وصقل خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجانبين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، استقبلت جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وفدًا من كلية أوشن كونتي من الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد ملتقى تعريفي حول برامج الاتفاقيات الدولية والبدء في تفعيل هذه البرامج.

وعقدت الندوة علي مدار يومين بمقر جامعة المنصورة الجديدة، وشهدت حضور طلاب من كليات العلوم والأعمال وعلوم وهندسة الحاسب وأولياء أمورهم؛ للتعرف على هذه البرامج ومدى الاستفادة التي ستعود على الطلاب بعد حصولهم على ثلاث درجات علمية (شهادة من جامعة المنصورة الجديدة وشهادة من كلية أوشن كونتي وشهادة من جامعة ميرلاند الامريكية أو جامعة وليام باتريسون الامريكية).

ومن جانبهم، أثنى الوفد على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها جامعة المنصورة الجديدة بالإضافة إلى مستوي طلابها ومدي إلمامهم بأخر المُستجدات في مجال دراستهم.

الجدير بالذكر أن البرامج الدولية التي سيتم تفعيلها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 هي: (برنامج الدرجة الثلاثية في تكنولوجيا المعلومات Information Technology - برنامج الدرجة الثلاثية في التسويق الرقمي Digital Marketing - برنامج الدرجة الثلاثية في التكنولوجيا الحيوية Biotechnology Program - برنامج الدرجة الثلاثية في تكنولوجيا الأمن السيبراني Cybersecurity Technology).

شهدت الندوات حضور كل من الدكتور إبراهيم فتحي معوض منسق الجامعة وعميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتور عبدالقادر مبارك عميد كلية الأعمال، والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم.