أخبار التعليم.. قرارات حاسمة بشأن امتحانات شهر أكتوبر.. العقبات أمام 6000 طالب فلسطيني.. ولجان للاطلاع على أوضاعهم في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تدشين مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات بتعليم بني سويف للعام الثاني على التوالي



تدشين مباردة “ دوي” بتعليم بني سويف للعام الثاني على التوالي







تذليل العقبات أمام 6000 طالب فلسطيني.. ولجان للإطلاع على أوضاعهم في مصر



أظهرت الجامعات المصرية دعما كبيرا للطلاب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ، حيث اتخذت الجامعات مواقف للدعم بشكل منفرد .. المزيد





بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة





قرارات حاسمة من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر سوف يتم عقدها لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس في الايام الاخيرة من شهر اكتوبر مثلما هو معتاد .



بروتوكول تعاون لإنشاء درجات علمية مزدوجة بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية



شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شين جي نائب وزير التربية والتعليم بجمهورية الصين الشعبية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات



