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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات حاسمة من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر سوف يتم عقدها لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر مثلما هو معتاد .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع جداول موحدة لها .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر أكتوبر ، سيتم إعلانه لكل صف من الصفوف بمعرفة مديريات التربية والتعليم والادارات والمدارس ، مشددة على انها ليست امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر سوف تضم أسئلة من مقررات اول شهر في الدراسة فقط 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يُخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة ، مؤكدة أنه سوف تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد ، وسوف يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم

دفع تكاليف طباعة الامتحانات الشهرية من موازنات المديريات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع مديريات التربية والتعليم بإستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية ، لطباعة الامتحانات الشهرية بالادارات التعليمية ، وتذليل اي عقبات في سبيل اتمام الامتحانات الشهرية

يأتي قرار  إلزام جميع مديريات التربية والتعليم بإستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية ، لطباعة الامتحانات الشهرية بالادارات التعليمية ، في ضوء دراسة الاعتمادات المتاحة ببند 3/1 مواد خام اخرى المختص بشراء الاوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات مديريات التربية والتعليم وكافة الموارد المتاحة الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات

تنبيهات هامة بشأن امتحانات شهر أكتوبر

  • ممنوع الغياب نهائياً لأى طالب أو طالبة اثناء امتحانات شهر أكتوبر.
  • فى حالة المرض على الطالب اثناء امتحانات شهر اكتوبر ، يحضر الامتحان متخذا الاجراءات الأحترازية حيث انه ممنوع تجاهل هذه الاجراءات.
  • خلال امتحانات شهر اكتوبر سيكون اليوم الدراسى كامل وسيعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة).
  • ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر اكتوبر الا بعد انتهاء اليوم الدراسي.
  • ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر اكتوبر إلا للضرورة القصوى .
  • حضور الطلاب في امتحانات شهر اكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.
  • على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر اكتوبر بأدواته المدرسية الخاصة به.

حقيقة إلغاء الامتحانات الشهرية 

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، لافتاً إلى أن التقييمات المستمرة في العام الدراسي الجديد، وستكون جزءا من العملية التعليمية وليست معطلة لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي : الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للاختبار الثالث فسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

درجات الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :
- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %
- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %
- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا ، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث 

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