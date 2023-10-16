وزارة التعليم: إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في إطار ما تم تداوله بشأن "مسابقة ٣٠ ألف معلم..السنة الأولى"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين

وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

كما حرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الأكاديمية العسكرية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

إجراءات إعلان مسابقة أخرى

كما توضح الوزارة أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.