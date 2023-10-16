عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزارة التعليم: إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في إطار ما تم تداوله بشأن "مسابقة ٣٠ ألف معلم..السنة الأولى"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

رئيس النواب يطالب وزير شئون المجالس النيابية ببحث أزمة تعيين 30 ألف معلم

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلم وشروط اختيارهم

تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين 

وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

كما حرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الأكاديمية العسكرية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

 إجراءات إعلان مسابقة أخرى 

كما توضح الوزارة أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

التعليم وزارة التعليم مسابقة ٣٠ ألف معلم رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

بعد تفاعلها مع اسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

موضوعات متعلقة

بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم

قرارات حاسمة من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر

قرار مهم من التعليم بشأن حافز تدريس المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال محافظة القاهرة|خبر عاجل بشأنها الآن

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن مادة التربية الدينية في المدارس

إصدار شهادات مؤمنة للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم قبل استلامهم العمل

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب يدعو البرلمانات الإسلامية للتحرك لاطلاع العالم على وحشية الاحتلال

مشادات وهدفان.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع أوزباكستان وديا

مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات إنسانية لقطاع غزة.. فيديو

ماذا يحدث حال دخول إيران الحرب ضد إسرائيل؟ خبير يوضح

وزارة التعليم: إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون

سي إن إن: خمس شاحنات وقود تدخل إلى قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

مع الخيل.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ