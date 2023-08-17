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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023|التعليم تنفي تعديله وتؤكد انطلاقها السبت

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبون في مادة أو مادتين على الأكثر في امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول، لبدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وفقا للمواعيد المعلنة في جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرار بـ تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 المعتمد من وزير التربية والتعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، سوف يبدأ رسمياً من السبت القادم الموافق 19 أغسطس 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سوف ينتهي رسمياً يوم 29 أغسطس 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن تفاصيله كالتالي:

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأسفرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول عن نجاح 598.723 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بنسبة نجاح 78.81%، وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 118.605، بينما بلغ عدد الراسبين 42.348، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 78.74%، وفي شعبة علمي رياضة 78.78%، وفي شعبة علمي علوم 78.62%.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الدور الثاني الثانوية العامة امتحانات

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