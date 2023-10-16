وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية إطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية، احتفالية الاعلان الخاص باطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات.

واعرب محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة عن سعادته بهذه الانطلاقة خاصة وأن الامر استغرق تنفيذه سنة كاملة ، مضيفا ان الهدف من ذلك هو ان يحصل كل كشاف فى مصر على رقم غير مكرر وهو ما يجعلنا نحصل على العدد الفعلي للكشافة والمنضمين واعمارهم السنية فى جميع مراكز شباب مصر والجامعات المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة تساعد في التغلب على مشكلة مشاركة الكشاف فى التسجيل باكثر من جمعية وهو ما تم علاجه بعد اطلاق الرقم الموحد.

وتوجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لمجلس ادارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بعد نجاحهم فى الانتخابات الاخيرة لجمعياتهم المركزية.

وأشار صبحي الى انها ليست التجربة الاولى الالكترونية بوزارة الشباب والرياضة حيث سبق وتم تنفيذ تلك التجربة فى انتخابات برلمان الشباب.

وعبر صبحي عن اعتزازه الكبير بالكشافة، مشيرا الى الانتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من المعسكرات الكشفية فى الفيوم والوادى الجديد والاسماعلية لتطوير ودعم الحركة الكشفية بجميع محافظات مصر.

ونوه وزير الشباب بأن الوزارة نفذت وقامت بتدريب العديد من النشء على فلسفة الكشافة من خلال معسكر يلا كامب الذي يتبع احد برامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وحرص وزير الشباب على التأكيد على اهمية الدور الكبير الذي تلعبه الكشافة فى تعليم الشباب والنشء للانضباط، حيث وصلنا لعدد ٥ مليون كشاف فى مختلف محافظات مصر وهو رقم ضخم لا يستهان بقوته، خصوصا وأن اعمار الكشافين يتراوح من ٥ -٧٠ سنة.

وأوضح أن الكشافة كانت لها تجربة ناجحة اثناء أزمة كورونا حيث ساهمت فى الحد من ازمة كورونا بمصر من خلال مشاركتهم فى اعمال التعقيم وخلافه.

وفي نهاية حديثه وعد وزير الشباب الحاضرين من الكشافة بمشاركتهم رحلة للتخييم والعمل الكشفي فى القريب العاجل.

كما طالب وزير الرياضة بتواجد الكشافة فى جميع مراكز شباب والاندية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية مؤكدًا على دعمه الكامل لهذه الخطوة لتنفيذها على أرض الواقع.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ومصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب ومحمد سعيد رئيس الجمعية المركزية للمشافة البحرية وحاتم نهيا رئيس جمعية الكشافة الجوية وجيهان علام رئيس الجمعية المركزية للكشافة.

