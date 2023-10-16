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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم استشهاد قيادي كبير في حماس بخان يونس

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اغتيال رئيس المخابرات الإقليمي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور مزيدا من التفاصيل حول الغارة، بما في ذلك اسم العضو الكبير في حماس أو مكان وقوع الغارة.

 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من مقاطع الفيديو تظهر غارات في قطاع غزة، بما في ذلك تلك التي استهدفت عضوًا بارزًا في حماس، ووحدة إطلاق الصواريخ.

 

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

المقاومة الفلسطينية حماس خان يونس قطاع غزة

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