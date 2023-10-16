عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس في 4 كليات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدرت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتور باسم محمد سيد احمد يوسف - الأستاذ المساعد بكلية الاثار بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ۲۰۲۳ ولمدة عام .

 

كما اصدرت ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قراراً   بقيام الدكتورة نوال جابر محمد علي - الأستاذ المساعد بكلية الآثار بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ ولمدة عام .

وأصدرت أ.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الأستاذة الدكتورة حنان محمد حسن سالم - وكيلا لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةاعتبارا من ۲۰۲٣/۱۰/۱٥ ولمدة ثلاث سنوات

كما اصدرت ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين السيد ا.د حاتم ربيع حسن عثمان وكيلا لكلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من ۲۰۲٣/۱۰/۱٥ ولمدة ثلاث سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

للكشف عن متعاطى المخدرات .. حملات أمنية مكبرة على سائقى حافلات المدارس

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

ترشيحاتنا

المتحدث باسم حماس: 250 أسير إسرائيلي لدى الحركة

«100 يوم صحة»: تقديم 629 ألفا و666 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في السجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

جيروزاليم بوست تكشف سبب تأخير الهجوم البري على غزة

20 مليون الحد الأقصى للدعاية الانتخابات الرئاسية 2024

وظائف خالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلاله تسعيناتية

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد ضغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ