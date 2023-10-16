تعيينات جديدة بجامعة عين شمس في 4 كليات

أصدرت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتور باسم محمد سيد احمد يوسف - الأستاذ المساعد بكلية الاثار بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ۲۰۲۳ ولمدة عام .

كما اصدرت ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة نوال جابر محمد علي - الأستاذ المساعد بكلية الآثار بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ ولمدة عام .

وأصدرت أ.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الأستاذة الدكتورة حنان محمد حسن سالم - وكيلا لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةاعتبارا من ۲۰۲٣/۱۰/۱٥ ولمدة ثلاث سنوات

كما اصدرت ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين السيد ا.د حاتم ربيع حسن عثمان وكيلا لكلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من ۲۰۲٣/۱۰/۱٥ ولمدة ثلاث سنوات