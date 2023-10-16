حرب الإبادة على غزة تتسبب في تكدس سفن الشحن بالموانئ الإسرائيلية

أظهرت بيانات ومصادر متفرقة أن عدد السفن المتراكمة يتزايد في الموانئ الإسرائيلية بينما تستمر العمليات في معظم الموانئ وسط استعدادات الجيش لشن هجوم بري في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس ردا على الهجوم الذي اقتحم فيه مقاتلوها البلدات الإسرائيلية قبل أسبوع وأطلقوا النار على المدنيين واحتجزوا عشرات الرهائن في أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل.



وواجهت إسرائيل وابلا صاروخيا كثيفا، بما في ذلك في جنوب البلاد، مما أدى إلى إغلاق ميناء عسقلان الأصغر، وهو أقرب محطة إلى غزة.

وقد فرض ميناء أشدود قيودًا على نقل المواد، مما أدى إلى تباطؤ عملية العبور.

وقال الميناء في أحدث بيان له نشر على موقعه على الإنترنت إنه واصل العمل كالمعتاد "حتى في زمن الحرب"، مضيفا أنه مستعد لمواصلة تزويد الاقتصاد الإسرائيلي بكل ما هو مطلوب "على مدار الساعة" لضمان بقاء السكان على ما يرام.

وأظهرت بيانات من شركة مارين ترافيك لتتبع السفن والتحليلات البحرية اليوم الأحد أن ما لا يقل عن ثلاث سفن بضائع وسائبة جافة تحمل بضائع متجهة إلى أشدود توقفت في المياه القريبة، بالإضافة إلى ثلاث سفن أخرى بما في ذلك ناقلة نفط وسفينة حاويات متجهة إلى الميناء.

وترسي حاليا حوالي 13 سفينة تشمل سفن البضائع وحاويات داخل ميناء أشدود، وفقا لبيانات MarineTraffic.

