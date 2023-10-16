السفير الفلسطيني بالقاهرة: القطاع الصحي في غزة ينهار

قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن القطاع الصحي في غزة انهار، وغير قادر على تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين، ويتم معالجتهم بالدور وعلى التوالي، وحسب طبيعة كل حالة مع الحالات الأخرى.

وأضاف "اللوح"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوضع في غزة بدون كهرباء ومياه للشرب وبترول وغذاء ومواد طبية، كما أن إسرائيل ترفض النداءات لفتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات المقدمة من مصر ودول شقيقة وصديقة أخرى.

أوضح أن إسرائيل رفضت دعوات فتح معبر رفح ودرت عليها اليوم وقبل قليل بقصف المعبر من الداخل والخارج، وكل صاروخ يسقط يحدث فوهة كبيرة تؤدي إلى تدمير بنية المعبر الداخلية والخارجية ما يحول تشغيله بشكل طبيعي.

ولفت أنه يحمل حكومة إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وعن كل المجازر البشعة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين.

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