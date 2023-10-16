السفير الفلسطيني بالقاهرة: ما يجري في غزة إبادة جماعية ممنهجة

وجه دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر لمصر، قائلا إن مصر هي الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس السيسي تلقى وأجرى الاتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان والحرب التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأضاف "اللوح"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد، وما يجري في جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

أوضح أن هذه الحرب تستهدف الإنسان والبشر والبنية الصحية والطبية والمدارس والمساجد والجامعات وكل مرافق الحياة، وهناك تدمير ممنهج لمباني المواطنين.

ولفت أنه جرى تدمير أكثر من 5 آلاف مبنى سكني كبير، وتدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وأكثر من مليون مواطن فلسطيني أصبحوا بدون مأوى، وأكثر من مليون و200 ألف مواطن فلسطيني جرى تهجيرهم من منازلهم من الشمال إلى الجنوب، وتدمير 14 مستشفى ومركز صحياً.

https://fb.watch/nJejc69w61/?mibextid=9R9pXO